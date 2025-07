Avella, rifiuti speciali ai piedi del Castello: sequestrata un’area con Eternit

Un grave episodio di abbandono illecito di rifiuti è stato scoperto nelle ultime ore ad Avella, in località Castello, proprio ai piedi dell’antico maniero che domina la valle del Clanio. Su segnalazione di un cittadino, la Polizia Municipale è intervenuta sul posto e ha proceduto al sequestro dell’area, dove sono stati rinvenuti rifiuti speciali, tra cui una canna fumaria in Eternit, un materiale notoriamente pericoloso per la salute e vietato dalla normativa ambientale.

L’area è stata immediatamente circoscritta per motivi di sicurezza, data la presenza di amianto, sostanza altamente inquinante e cancerogena se dispersa nell’ambiente. Le autorità hanno attivato i protocolli previsti per i siti contaminati, avvisando gli enti competenti in materia ambientale e sanitaria.

Sono in corso indagini per individuare i responsabili dello sversamento. Le forze dell’ordine stanno visionando alcune telecamere di sorveglianza della zona e raccogliendo testimonianze, con l’obiettivo di ricostruire tempi e modalità dell’abbandono illecito.

La zona del Castello di Avella, oltre a essere un sito di grande interesse storico e turistico, è un’area di particolare pregio paesaggistico, frequentata da visitatori e appassionati di trekking. Il Comune ha assicurato che verrà effettuata quanto prima una bonifica dell’area, in coordinamento con gli organi preposti, al fine di rimuovere in sicurezza i materiali pericolosi e ripristinare il decoro del sito.

L’abbandono illecito di rifiuti, specialmente nelle aree rurali o periferiche, è un fenomeno purtroppo ricorrente anche in Irpinia. Nonostante i controlli, molte aree restano esposte al rischio di degrado ambientale. Le autorità invitano i cittadini a continuare a segnalare situazioni sospette e a collaborare con le forze dell’ordine. In caso di materiali pericolosi come l’Eternit, è fondamentale evitare ogni contatto diretto e affidarsi esclusivamente a operatori autorizzati.