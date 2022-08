“Nostalgia della serie A” al circolo della stampa di Avellino, il Museum & Events Dentice Pantaleone a 110° anni dalla nascita dell’US Avellino Calcio ricorda il glorioso passato della squadra che entrò nel cuore di tutti gli irpini.

Anche l’Avellino Calcio ha avuto un decennio di gloria calcistica, dal 1978 al 1988 ha giocato nella massima serie raccogliendo soddisfazioni e onori. Un decennio che seppur funestato dai tragici eventi del terremoto del 1980 è stata una valvola di sfogo, un momento di unione per tutti i comuni della provincia. Nacquero club in ogni paese e la domenica vedeva lo stadio Partenio affollato da tifosi e famiglie. L’arrivo in città delle squadre blasonate fu anche un momento florido per l’economia della città, venditori di gadget, bibitari, ristoranti , bar e attività commerciali tutti organizzati per accogliere le varie tifoserie. La squadra in un entusiasmante percorso culminato nel 1981-1982 in uno storico 8° posto era entrata nel cuore degli irpini. Tanti i calciatori che hanno dato lustro alla squadra tra cui il mitico difensore Salvatore Di Somma, Juary il primo calciatore straniero a militare nella massima serie, Giuseppe Massa, Gianluca De Ponti, Piotti, Cattaneo e tanti altri che fecero sognare la tifoseria irpina. Ricordiamo anche i presidenti dell’epoca Iapicca che conquisto per la prima volta la serie A facendo letteralmente impazzire la città e successivamente il Comm. Antonio Sibilia. Sono transitati nell’Avellino Calcio calciatori e tecnici famosi come Andrea Carnevale, Luciano Favero, Beniamino Vignola, Gerónimo Barbadillo, Ramón Díaz, Adriano Lombardi, José Dirceu, Angelo Colombo, Walter Schachner, Paolo Beruatto, Fernando De Napoli, Vincenzo Romano, Angelo Alessio, Gian Pietro Tagliaferri, Alessandro Bertoni e allenatori come Vinicio, Eugenio Bersellini, Franco Colomba, Rino Marchesi e Ottavio Bianchi.

È da questa storia che è nata l’idea di Dentice Pantaleone di ricordare con l’evento “Nostalgia della serie A” quei favolosi anni dell’Avellino calcio. Con il patrocinio e il supporto della società US Avellino Calcio SpA, il circolo della stampa di Avellino, dal 16 al 27 agosto diventerà una sorta di club dei tifosi nostalgici che potranno ammirare foto, gadget, magliette, bandiere e filmati. Inaugurerà la kermesse Nando De Napoli martedì 16 agosto alle 18,00 e nei giorni a seguire saranno presenti il Presidente D’Agostino e gli attuali calciatori che sono pronti per il nuovo campionato in serie C.