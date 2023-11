NOLA. Vincenzo Serpico: “La verità non ha due facce”

NOLA (Riceviamo e pubblichiamo). “La verità non ha due facce, non deve essere accompagnata dalle bugie e dalla menzogna”, così parafrasiamo un famoso racconto dello scrittore francese Jean de La Fontaine.

L’Istituto Superiore “Leone-Nobile” ha ricevuto “la beffa e la burla” dalla Città Metropolitana di Napoli, avendo subito l’annullamento del decreto con cui si affidavano a questa Istituzione gli ambienti vuoti esistenti al piano terraneo dell’edificio scolastico in viale Garibaldi di Nola.

“Presunte ragioni superiori” hanno destinato quegli ambienti all’Istituto Superiore “Masullo-Theti” di Nola.

Al lettore ci rivolgiamo attraverso le pagine di questo giornale on line, per dichiarare a tutti le motivazioni e le esigenze, per le quali era giusto “ridarci” quegli ambienti tolti dal 2018.

In data 16/11/2023 lo Scrivente ribadisce “A chi di dovere” le disconosciute esigenze e ribadisce determinate e specifiche richieste come di seguito riportate ed estrapolate dal documento originario destinato al Responsabile Tecnico Ing. Pasquale Gaudino (C.M.N.) e per conoscenza al Direttore Scolastico Regionale dott. Ettore Acerra:

“(…) laboratorio di agraria; laboratorio di chimica; laboratorio di meccatronica; laboratorio informatico di supporto alla grafica; n. 4 aule per le classi ad indirizzo meccatronica; n. 1 ambiente per le attività a favore deli alunni diversamente abili con abbattimento delle barriere architettoniche (…)”.

Il Dirigente Scolastico Prof. Vincenzo Serpico