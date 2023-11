Il M.I.D. questa mattina a Campagna al 43esimo anniversario del sisma.

Questa mattina il M.I.D. rappresentato per l’occasione dal Coordinatore Provinciale di Salerno Francesco Cerami ha preso parte nel territorio del Comune di Campagna della nostra referente territoriale comunale Chiara Careri al 43esimo Anniversario del Sisma del 1980, alla manifestazione organizzata dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Biagio Luongo e dall’Assessore alle Politiche Sociali promotore dell’evento dottoressa Giulia Montera per ricordare il periodo brutto che ha coinvolto parte del Salernitano, di Campagna e in particolar modo ancor di più soprattutto dell’Irpinia.

Un momento di incontro e di riflessione, ma soprattutto di vicinanza a quelle tante famiglie che sotto le macerie del sisma persero i loro cari.

Presto il M.I.D. promuoverà un incontro proprio al Comune di Campagna, per discutere e programmare insieme all’Amministrazione nuove future iniziative concrete volte al miglioramento della qualità e delle condizioni di vita con la realizzazione di nuove opportunità per le Persone con Disabilità.

Obiettivi questi ultimi fondamentali e che contraddistinguono la concreta attività del M.I.D. in ambito della promozione e valorizzazione della più ampia diffusione di una politica sociale,che punta soprattutto alla tutela e al riconoscimento dei diritti.