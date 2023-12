Sperone – In arrivo “Il villaggio di Babbo Natale” con tante sorprese

Mancano meno di due settimane al Santo Natale e in ogni paese, con le luminarie e gli addobbi sia pubblici che privati, si respira, a pieno, l’aria natalizia e si moltiplicano gli eventi per grandi e piccini.

Sabato 16 dicembre, di pomeriggio, presso il centro polivalente “F. Sodano” sarà possibile visitare “Il villaggio di Babbo Natale”.

I piccoli ospiti potranno visitare il villaggio, scrivere la loro letterina a Babbo Natale ed imbucarla. Nei mercatini troveranno tante sorprese. Saranno coinvolti dall’ animazione, con balli, giochi, balloon art e baby dance. Ci sarà per loro il fatidico incontro con Babbo Natale e i suoi aiutanti, i simpaticissimi elfi. A tutti saranno scattate foto per immortalare i magici momenti.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Sperone in collaborazione con le associazioni: Babalud, Ad Astra, Exsellance e Giovento.

È questo uno degli eventi più attesi, tra quelli contenuti nel calendario delle attività natalizie allestito dal comune della bassa Irpinia. (L.C.)