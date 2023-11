NOLA. Le colture idroponiche e l’artigianato del tessile sartoriale In piazza Duomo, domani alza il sipario lo stand dell’Isis Leone-Nobile

Si alzerà domani il sipario sullo stand, allestito dall’ Istituto statale d’ Istruzione superiore Ambrogio Leone– Umberto Nobile, restando aperto al pubblico fino a mercoledì, un tempo giornata canonica della super frequentata Fiera– mercato settimanale della città. E’ lo stand delle articolate rassegna sui corsi di formazione specialistica, che il presidio didattico di via dei Mille, diretto dal professore Vincenzo Serpico, propone con l’introduzione degli indirizzi di Agraria e dell’artigianato nel settore del Tessile sartoriale. Un servizio di orientamento che vale per le giovani generazioni, oltre che per le famiglie, con l’obiettivo mirato sulle opportunità di lavoro produttivo e del fare impresa nei due settori, disponendo delle competenze dovute e del background adeguato che l’ innovazione tecnologica e la congrua formazione didattica coniugata con le sperimentazioni in laboratorio sono in grado di dare.

Per l’indirizzo di Agraria, lo scorso febbraio nel Leone– Nobile è andato a regime il Laboratorio indoor dedicato alle colture idroponiche, che, tanto per semplificare, permettono di produrre in un comune aula scolastica, specie orticole a ciclo continuo per un’entità pari a quella che si produce in … un moggio di suolo agrario. Un ciclo garantito con i dosaggi, calcolati al … computer, degli ingredienti immessi in acqua. E, dopo gli interventi di rimessaggio, il Laboratorio indoor da lunedì scorso ha ripreso a funzionare con i ragazzi del corso d’Agraria.

La scelta dell’artigianato del Tessile sartoriale costituisce un altri dei punti fermi dell’assetto didattico- formativo in mostra nello stand di piazza Duomo. Un fattore di recupero e di valorizzazione di un settore, che sul territorio vanta una nobile e importante tradizione che ha fatto Scuola, nell’intera Campania.