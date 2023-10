NOLA. Alla JOB TRAINING PROJECT partono i corsi per accedere al Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL).

A partire dal primo settembre 2023, è possibile fare domanda per accedere al Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL). Si tratta di un nuovo strumento finalizzato a favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento e di accompagnamento al lavoro.

Possono accedere a questa misura tutti i componenti del nucleo familiare che presentano i seguenti requisiti: un’età compresa fra i 18 e i 59 anni; essere “occupabili”, (ovvero in grado di lavorare); avere un ISEE non superiore a 6.000 euro; avere un reddito familiare non superiore a 6.000 euro, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza; possedere un patrimonio immobiliare non superiore a 30.000 euro, esclusa la casa di abitazione entro un valore IMU di 150.000 euro; possedere un patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro. Oltre a questi criteri, vi sono anche dei requisiti da cittadinanza da rispettare, ovvero: essere cittadini italiani, europei o extracomunitari con regolare permesso di soggiorno; essere residenti in Italia da almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo. Così come per le altre prestazioni Inps la domanda va presentata all’Inps in modalità telematica o in alternativa rivolgendosi a un patronato, mentre per la richiesta tramite Caf bisognerà attendere fino al 1° gennaio 2024. A seguito di accoglimento dell’istanza, si procederà con: l’iscrizione al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), alla sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (PAD), alla sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato e alla frequenza di un corso o di altra iniziativa di attività lavorativa. Chiunque è interessato può contattare lo studio legale Carullo & Siniscalchi oppure direttamente la Job Training Proget – JTP SRL al numero 081 943 24 43 via Giacomo Imbroda ,72 a Nola chiedendo dell’ Avv. Lucia Casaburo.