Nola-Albanova finisce in parità: 1-1 con polemica nel finale

Il ritorno allo Sporting Club di Nola per il Nola 1925 si conclude con un pareggio agrodolce contro l’Albanova, con un risultato di 1-1 che lascia spazio a polemiche nel finale. I bianconeri di mister Farina, privi di Biason (infortunato) e Varsi (squalificato), hanno dovuto fronteggiare una delle squadre più in forma del campionato, attualmente terza in classifica.

Il match inizia subito con il Nola che si rende pericoloso al 7′, quando Cozzolino serve un cross preciso per Filosa, il cui colpo di testa finisce di poco a lato. L’Albanova non tarda a rispondere e al 9′ va vicino al gol con Guglielmo, ma il portiere del Nola, Pellino, è attento e respinge. Gli ospiti continuano a premere e trovano il vantaggio al 31′: Samb, ex di giornata, sfugge sulla fascia destra e serve al centro De Biase, che insacca con freddezza alle spalle di Pellino. Il Nola accusa il colpo e non riesce a reagire immediatamente, anche se avrebbe l’occasione di pareggiare prima della fine del primo tempo. Al 40′ Filosa, ben servito in area piccola, si fa respingere il tiro dall’altro ex di giornata, Torino, in uscita disperata.

Nella ripresa il Nola entra in campo con maggiore determinazione, spingendo l’Albanova nella propria metà campo. Già nei primi minuti Pepe si rende pericoloso con un colpo di testa, ma Torino risponde ancora con un’ottima parata. L’Albanova si difende con ordine e tenta qualche ripartenza, come al 69′, quando De Biase sfugge alla difesa ma calcia fuori da posizione favorevole.

La pressione del Nola aumenta e all’81’ sfiora il pareggio con un colpo di testa di Dell’Orfanello che viene respinto sulla linea dall’ex Petrarca. Tuttavia, il gol del pari arriva al minuto 84′ grazie a Pozzebon, che con un colpo di testa insacca un perfetto cross di Cozzolino.

Nel finale la partita si infiamma. Al minuto 97′ il Nola sembra trovare il gol della vittoria con un altro colpo di testa di Pozzebon, dopo un campanile di Dell’Orfanello che si era stampato sulla traversa. Tuttavia, l’arbitro annulla la rete tra le proteste, giudicando una carica sul difensore dell’Albanova. Il match si chiude così sull’1-1, lasciando un po’ di rammarico ai padroni di casa.

Per il Nola, comunque, il bilancio rimane positivo con 4 vittorie e un pareggio nelle prime 5 gare di campionato. Ora, la testa è già al big match della prossima settimana contro la Real Normanna ad Aversa.

Dichiarazioni

«Nel primo tempo siamo partiti bene, ma poi abbiamo subito un po’ il gioco dell’Albanova», ha dichiarato mister Francesco Farina. «Nel secondo tempo mi è piaciuta la reazione della squadra, anche se dobbiamo imparare a gestire meglio certe situazioni. L’Albanova è una squadra ben costruita e imbattuta, ma ci prendiamo di positivo il ritorno di Caccavallo e il minutaggio di Liccardi. Non tutte le partite si possono vincere, ma quando non puoi vincere, non devi perdere».

Anche Demiro Pozzebon, autore del gol del pareggio, ha espresso il suo rammarico: «Peccato per il risultato, perché l’avevamo vinta. L’arbitro ha annullato la mia seconda rete senza aver visto chiaramente l’azione. L’emozione del gol qui a Nola è sempre speciale, ma ora pensiamo alla prossima partita con umiltà e determinazione».

Il Tabellino

Reti: De Biase 31′ (A), Pozzebon 84′ (N).

Nola 1925: Pellino, Cacciatore, Vitolo, Pepe, Dell’Orfanello, Melillo (46′ Costanzo), Cozzolino, Cassandro, Giorgio (46′ Liccardi), Filosa (73′ Caccavallo), Pozzebon. A disposizione: Angarelli, Pagano, Caropreso, Parisi, De Luca, Indiano. Allenatore: Francesco Farina.

Albanova: Torino, Petrarca, Vollaro, Saviano, Numerato, Della Monica, Guglielmo (89′ Greco), Visciano, Guillari (70′ Salazaro), De Biase (93′ Orlando), Samb (76′ Bouraoui). A disposizione: Mazzone, De Rosa, Balzano, Ferrara, Ogaristi. Allenatore: Pasquale Bovienzo.

Arbitro: Diomaiuta di Salerno (assistenti Iacoletti di Nocera Inferiore e Giunta di Ercolano).

Note: ammoniti Pozzebon, Cozzolino, Cassandro e Pepe (N); Samb, Vollaro, Visciano e Torino (A).