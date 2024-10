Nicola Canonico ospite a “Citofonare RAI2”: il produttore avellano insieme all’attrice Anna Mazzamauro

Oggi, il produttore cinematografico avellano Nicola Canonico è stato ospite di “Citofonare RAI2”, la popolare trasmissione condotta da Simona Ventura e Paola Perego. Canonico è intervenuto insieme all’attrice Anna Mazzamauro, di cui è produttore, per parlare dei progetti cinematografici che li vedono protagonisti. Durante l’accoglienza in studio, Simona Ventura ha colto l’occasione per ricordare un momento speciale della carriera di Canonico: la sua partecipazione all’edizione 2007 dell’Isola dei Famosi, reality show che la stessa Ventura conduceva.

Nel corso della trasmissione, la Ventura ha sottolineato come il paese natale di Canonico, Avella, lo abbia sostenuto fortemente durante la sua avventura televisiva. “Avella ti ha sempre sostenuto con grande calore e affetto”, ha ribadito la conduttrice, ricordando l’ondata di affetto che si era scatenata in favore del produttore durante il suo percorso sull’Isola.

Nicola Canonico, oggi affermato produttore nel panorama cinematografico italiano, ha ringraziato la Ventura per quelle parole e ha evidenziato quanto sia legato alla sua terra d’origine, rimarcando l’importanza del sostegno ricevuto da Avella, sia in quel momento che nella sua carriera attuale. Nel corso della chiacchierata, Canonico ha poi parlato dei suoi progetti cinematografici e teatrali, che includono la collaborazione con Anna Mazzamauro, attrice di grande talento e amatissima dal pubblico italiano.

L’intervento di Canonico ha regalato un momento di grande affetto e nostalgia per il pubblico, che ha potuto rivivere alcuni dei momenti più significativi della carriera del produttore, confermando il legame profondo che Canonico mantiene con le sue radici e con la comunità che lo ha sempre sostenuto.