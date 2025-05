Giro d’Italia ad Avellino: giovedì 15 maggio modifiche alla viabilità per il passaggio della carovana rosa

Avellino si prepara a vivere una giornata di sport e festa con il passaggio del Giro d’Italia, che giovedì 15 maggio attraverserà la città durante la sesta tappa della competizione ciclistica. Per l’occasione, il Comando della Polizia Municipale ha disposto una serie di modifiche alla viabilità per garantire la sicurezza degli atleti e del pubblico.

A partire dalle ore 7 del mattino e fino al termine della manifestazione, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione coatta lungo le seguenti strade:

• Via Fratelli Troncone

• Via Francesco Tedesco

• Corso Umberto I

• Via Giuseppe Nappi

• Piazza della Libertà

• Via Francesco De Sanctis

• Via Giacomo Matteotti

• Corso Vittorio Emanuele II

• Viale Italia

Si invitano cittadini, residenti e commercianti a prestare massima attenzione alla segnaletica temporanea e a limitare l’uso dei veicoli nelle zone interessate, al fine di agevolare il passaggio della corsa e garantire lo svolgimento in sicurezza dell’evento.

L’arrivo del Giro rappresenta un’occasione unica per Avellino, che si appresta ad accogliere una delle manifestazioni sportive più prestigiose e seguite al mondo.