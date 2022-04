Nola 1925, il DS Scamarcia: “Con il Fasano una gara importante, siamo pronti”

Il Direttore Sportivo del Nola 1925, Pietro Scamarcia, ha analizzato la gara imminente interna contro il Fasano. Domenica 24 aprile allo Sporting andrà in scena la seconda delle 4 gare casalinghe consecutive di questo rush finale del girone H di Series D.

“Domani sarà una gara importantissima. – ha dichiarato il DS – Sarà la nostra seconda di fila in casa, in un mese che per noi è fondamentale. Ci siamo preparati bene e in queste situazioni abbiamo sempre dimostrato la nostra forza e la nostra voglia. Domani mi aspetto di trovare uno Sporting infuocato. Sono sicuro che sarà così; dal più giovane al più anziano, i tifosi saranno il nostro dodicesimo uomo in campo e faranno un tifo da far tremare le gambe agli avversari. Sarà una battaglia, ma i ragazzi sono pronti a gettare fino all’ultima goccia di sudore in campo”.

