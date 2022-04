A ‘Fruit and Salad Smart games’, Anna Maria Cascone (OP Alma Seseg) fa un appello agli influencer

Continua con grande successo e apprezzamento ‘Fruit and Salad Smart Games’, il format didattico-formativo che promuove il consumo di ortofrutta promosso dalle organizzazioni di produttori Alma Seges, A.O.A., Arcadia e Terra Orti.

Il progetto vede la partecipazione alle video-interviste talk di esperti provenienti dal campo dell’alimentazione, medico, agronomico, ambientale, sportivo, gastronomico.

In occasione della quarta puntata intitolata “La frutta in cucina”, è intervenuta in rappresentanza dei promotori del progetto, la Vice Presidente della OP Alma Seges, Annamaria Cascone.

“Negli ultimi anni è cambiato tantissimo il modo di consumare frutta e verdura – ha esordito Anna Maria Cascone -. La mia generazione aveva l’abitudine costante di consumare frutta e verdura a tavola, e oggi, grazie all’apporto degli influencer, che sui social postano ciò che mangiano giornalmente, consumando prettamente alimenti salutari, siamo supportati nella diffusione del messaggio che è fondamentale adottare un regime alimentare sano, dove nella fattispecie, frutta e verdura la fanno da padroni.”

“Dunque noi agricoltori, conclude la Vice Presidente di Alma Seges – chiediamo a voi influencer di aiutarci a diffondere il messaggio di sensibilizzazione al consumo di frutta e verdura postando sui social le foto di questi alimenti sottolineandone tutti i benefici.”

Ospiti della settima puntata di ‘Fruit and Salad Smart Games’ intitolata “La Rucola”, saranno il Presidente del Consorzio di Tutela della Rucola della Piana del Sele IGP Vito Busillo il quale parlerà dei metodi di coltivazione della rucola e lo chef Vitale Torsiello che spiegherà come utilizzarla in più piatti.

L’ottava puntata dal titolo “L’apporto di ferro di frutta e verdura”, vedrà la partecipazione del nutrizionista Emanuele Alfano e dell’agronomo Andrea Esposito i quali spiegheranno qual è la frutta e la verdura contenente più ferro.

L’Erborista Simona Otranto e la Dottoressa in Scienze Ambientali Rosa Ferro, saranno le ospiti della nona puntata intitolata “Consigli per un’alimentazione sostenibile” e illustreranno come recuperare parti di ortaggi e utilizzarli per le loro proprietà.

