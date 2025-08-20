Nocera Superiore, proseguono gli interventi di diserbo e sanificazione: il Comune invita alla collaborazione

NOCERA SUPERIORE – Proseguono senza sosta gli interventi di pulizia straordinaria, diserbo e sanificazione messi in campo dall’amministrazione comunale per garantire decoro e vivibilità in tutta la città.

Nella giornata di oggi, 20 agosto, gli operatori hanno lavorato in località Casamilite e in via I traversa Garibaldi, dove le operazioni continueranno nei prossimi giorni fino al completamento. Domani le attività di diserbo si sposteranno in località Citola e in via Cupa Sorvello.

Parallelamente, è stato portato a termine un ampio intervento di lavaggio e sanificazione di strade e marciapiedi nelle aree di Portaromana, Pareti, Pucciano, Pecorari, via Lamia, viale Europa e traverse, via Monte del Vesuvio e via Cimitero. Nel pomeriggio, gli addetti hanno operato anche lungo corso Matteotti, via Uscioli, via Casicola e via Spagnuolo.

Il sindaco Gennaro D’Acunzi ha ribadito che si tratta di “interventi semplici ma fondamentali per il decoro urbano” e ha rinnovato l’appello alla cittadinanza affinché collabori, soprattutto evitando la sosta non autorizzata nelle aree interessate dai lavori, così da consentire agli operatori di agire in sicurezza e senza ostacoli.

“Un piccolo gesto da parte di ognuno può fare la differenza”, ha sottolineato il primo cittadino.