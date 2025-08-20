Campania, allerta meteo gialla da mezzanotte: temporali e rischio idrogeologico

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un’allerta meteo di livello giallo per piogge e temporali a partire dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 20 agosto, e valida per tutta la giornata di domani, giovedì 21 agosto, fino alle ore 23:59.

Il provvedimento riguarda l’intero territorio regionale, ad eccezione delle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro).

Secondo le valutazioni del Centro Funzionale, le precipitazioni potranno essere improvvise e di forte intensità, anche se di breve durata. Non si escludono fenomeni violenti come grandinate, fulmini e raffiche di vento.

Oltre ai disagi legati al maltempo, resta alta l’attenzione sul fronte del rischio idrogeologico: possibili allagamenti, innalzamento dei corsi d’acqua, scorrimento superficiale delle acque su sede stradale, caduta di massi e smottamenti.

La Protezione Civile invita i cittadini alla massima prudenza, soprattutto nelle aree più esposte, e segnala che le forti raffiche di vento e la grandine potrebbero provocare danni alle coperture e alle strutture vulnerabili, oltre a generare pericoli legati al moto ondoso.