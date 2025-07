Nocera Superiore: al via il 4 luglio i lavori per una città più sicura

Partiranno giovedì 4 luglio 2025 gli interventi per il rifacimento e il potenziamento della segnaletica stradale a Nocera Superiore. L’iniziativa, fortemente voluta dall’amministrazione comunale, mira a garantire maggiore sicurezza sulle strade del territorio.

Il piano prevede il rifacimento di segnaletica orizzontale e verticale, ormai deteriorata o in molti casi assente. Saranno ritracciati gli “stop”, gli attraversamenti pedonali, le strisce di mezzeria e di margine, gli stalli di sosta. Verranno inoltre installati nuovi dossi rallentatori e bande sonore per ridurre la velocità nei punti più critici della rete stradale.

Le zone interessate dagli interventi includono: Piazza Mazzini, Corso Matteotti, Via Pittoni, Via Castellani, Via della Libertà, Via Uscioli, Via Petrosino, Via Milano, Via Garibaldi, Via Portaromana, Via Taverne, Viale Croce, area PEEP, Via Papa Giovanni XXIII, Via Lamia e molte altre.

Particolare attenzione sarà riservata alle aree scolastiche, alle chiese, ai parchi pubblici, alle zone ad alto traffico e ai tratti a rischio per i pedoni, in un’ottica di prevenzione e di miglioramento della vivibilità urbana.

«Lo facciamo per proteggere i nostri bambini, gli anziani, i pedoni e tutti i cittadini che ogni giorno si spostano in auto o a piedi» ha dichiarato il sindaco Gennaro D’Acunzi. «Un sentito ringraziamento al comandante della Polizia Municipale, Paolo Prudente, e a tutto il corpo per la competenza e l’impegno dimostrato. Prendersi cura della città» ha concluso «significa prendersi cura delle persone che la vivono ogni giorno. Solo insieme, con spirito di comunità, possiamo costruire una Nocera più sicura e vivibile».