Naufrago trovato in acqua dai soccorritori della Guardia Costiera aggrappato a un frigorifero. Il video. Da solo in mare ha affrontato l’uragano Milton

Un uomo è stato trovato solo in acqua dai soccorritori della Guardia Costiera nel mare del Golfo del Messico al largo della Florida, aggrappato a un frigorifero. Si è trovato, in balia di onde e vento, proprio durante il passaggio dell’uragano Milton. E nonostante un’intera notte in balia della tempesta è riuscito a sopravvivere. È quanto accaduto al capitano di un peschereccio, nella notte di mercoledì su giovedì. Fatti ricostruiti dalla United States Coast Guard, la Guardia Costiera degli Stati Uniti d’America. Il pescatore era salito sull’imbarcazione mercoledì, già alla deriva da lunedì, per effettuare alcune riparazioni, ma poi via radio aveva riferito al numero di emergenza che il timone era rimasto impigliato in una cima e che non sarebbe stato per lui possibile rientrare in porto. Dopo aver raccomandato all’uomo di indossare il salvagente e di tenere il radiofaro di segnalazione del peschereccio acceso, alle 18.45 di mercoledì sera i soccorritori hanno perso i contatti con il capitano, che passerà quindi l’intera notte da solo, tra venti e onde che andavano ingrossandosi con il passare delle ore. E sarà solo grazie all’intervento dell’elicottero della Guardia costiera di Miami che è riuscito a individuare il pescatore il giorno dopo: il naufrago si trovava in acqua, aggrappato a un frigorifero del peschereccio, a circa 48 chilometri da Longboat Key in Florida. «Quest’uomo è sopravvissuto a uno scenario da incubo anche per il marinaio più esperto», ha spiegato il comandante della base di St. Petersburg, Dana Grady. Il naufrago, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha infatti affrontato da solo venti di circa 120-144 chilometri orari e onde di 6-7 metri, per un lungo periodo di tempo, inclusa la notte. Provvidenziali per lui sono stati il giubbotto di salvataggio, il suo segnalatore di posizione di emergenza e una borsa refrigerante. Dopo il recupero, avvenuto verso le 13:30 di ieri giovedì 10 ottobre 2024, i soccorritori hanno trasportato l’uomo al Tampa General Hospital per i controlli e le cure necessarie.