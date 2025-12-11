Prove di omologazione del nuovo treno sulla Linea Vesuviana – Riduzione del servizio ferroviario sulla tratta Volla–Baiano

L’Ente Autonomo Volturno comunica la necessaria e inderogabile riduzione temporanea del servizio ferroviario sulla tratta Volla – Baiano della rete Vesuviana.

La riduzione viene disposta per consentire, in un regime di assoluta sicurezza operativa, lo svolgimento delle complesse prove in linea (omologazione) del nuovo materiale rotabile. Questi test rappresentano un fondamentale passo tecnico necessario per ottenere l’autorizzazione da parte di ANSFIS

Con le prove, da effettuarsi in presenza di tutti gli attori coinvolti (costruttore, laboratori di prova, organismi indipendenti), si verificherà che il nuovo treno, progettato esclusivamente per le linee della vesuviana, rispetti tutti i più recenti standard di sicurezza europei in condizioni operative reali, inclusa la corretta interazione con gli attuali sistemi di segnalamento e controllo della velocità della linea.

Durante le prove, che proseguiranno anche tutta la notte, verranno misurate le prestazioni del convoglio (accelerazione e velocità) per garantire che i nuovi treni mantengano gli orari previsti, migliorando l’efficienza complessiva del servizio.

Queste operazioni per la loro natura tecnica non possono essere svolte in presenza di traffico ordinario, per cui, al fine di ottenere il prima possibile l’autorizzazione di messa in servizio per i nuovi veicoli, che miglioreranno sensibilmente le condizioni di viaggio dei passeggeri delle linee Vesuviane nei prossimi anni, si dispongono le seguenti limitazioni del Servizio, tutelando, per quanto possibile, la fascia pendolare della mattina e degli studenti.

Il periodo di Sospensione del servizio ferroviario sarà Domenica 14 Dicembre intera giornata e nei giorni 13, 15,16,17, 18 e 19 dalle 14.30 fino a fine servizio

Per mitigare i disagi per l’utenza, l’EAV ha predisposto un servizio bus sostitutivo che coprirà l’intero percorso interrotto.

Si invitano i viaggiatori a consultare gli orari delle ultime partenze prima delle sospensioni e i dettagli del servizio sostitutivo, con orari e punti di fermata, sul sito www.eavsrl.it.

Ufficio Stampa EAV Ente Autonomo Volturno s.r.l.