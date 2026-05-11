Napolitano risponde all’opposizione: “Noi portiamo risultati, altri soltanto post e polemiche”

MUGNANO DEL CARDINALE – “Mentre qualcuno perde tempo a contare le medaglie, noi continuiamo a lavorare per portare risorse, progetti e investimenti concreti sul territorio”. È una replica durissima quella del sindaco di Mugnano del Cardinale, dottor Alessandro Napolitano, alle critiche diffuse dall’opposizione sui finanziamenti ottenuti dal Comune.

Il primo cittadino rivendica senza esitazioni il lavoro svolto dall’amministrazione comunale, respingendo al mittente le accuse di propaganda e trionfalismo.

“I fondi non arrivano per grazia ricevuta e non piovono dal cielo – afferma Napolitano –. Dietro ogni finanziamento ci sono mesi di progettazione, competenze tecniche, impegno amministrativo e una squadra che lavora quotidianamente per il paese. Chi racconta il contrario offende il lavoro degli uffici comunali e di chi si impegna seriamente per Mugnano”.

Il sindaco difende anche le scelte effettuate sugli interventi finanziati, compresi quelli relativi all’Orto Botanico: “Parlare senza conoscere i progetti è facile. Molto più difficile è assumersi responsabilità, programmare e portare a casa risultati concreti”.

Poi l’affondo politico, con toni netti: “C’è una differenza enorme tra chi amministra e chi vive di polemiche. Noi utilizziamo il nostro tempo per cercare soluzioni, altri invece sembrano impegnati soltanto a screditare ogni risultato raggiunto pur di ritagliarsi uno spazio politico”.

Napolitano respinge anche il tentativo di ridimensionare il lavoro dell’amministrazione: “Partecipare ai bandi sarà pure ordinaria amministrazione, ma vincerli, ottenere finanziamenti e trasformarli in opere è tutta un’altra storia. Evidentemente qualcuno confonde la teoria dei post Facebook con la realtà amministrativa”.

E ancora: “Chi oggi parla di umiltà dovrebbe forse spiegare ai cittadini quali risultati concreti ha prodotto negli anni per questo territorio. Perché criticare è semplice, amministrare molto meno”.

Infine la chiusura, dal tono deciso: “Noi non ci faremo trascinare nella politica della rabbia e della polemica continua. Continueremo a lavorare con serietà, senza perdere tempo dietro provocazioni e chiacchiere. Mugnano del Cardinale ha bisogno di concretezza, non di teatrini politici”.