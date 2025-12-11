Cicciano, il sindaco rinnova la giunta. Giuseppe Caccavale: “Proseguiamo nel metodo della collaborazione di tutti”

Il sindaco Giuseppe Caccavale ha disposto il rinnovo della Giunta comunale, nominando Lazzaro Alfano vicesindaco e assessore con delega ad Affari Generali, Personale e Contenzioso, Angela Ferone assessore con delega a Gentilezza, Trasparenza, Salute Pubblica e Cimitero Comunale, Felicia Russo assessore con delega a Politiche Giovanili, Politiche per la Casa e Rapporti con ACER, Michele Vetrano assessore con delega a Polizia Locale, Sicurezza Urbana, Pubblica Illuminazione, Arredo Urbano e Verde Pubblico, Salvatore Santoriello assessore con delega a Programmazione delle Risorse Finanziarie, Bilancio, Sviluppo Locale, Cultura e Sport. Il sindaco ha confermato che il rinnovo rappresenta un passaggio programmato sin dall’inizio del mandato, previsto a metà del percorso amministrativo per riorientare il lavoro e ampliare il coinvolgimento dei consiglieri di maggioranza. “Questo è un momento di passaggio che avevamo immaginato come parte naturale della nostra azione di governo. Nei primi due anni abbiamo costruito basi solide sulle quali proseguire nell’adempimento dei doveri verso i nostri concittadini. Un ringraziamento agli assessori che hanno concluso la loro esperienza è sincero e doveroso: hanno lavorato con impegno e continueranno a contribuire attivamente attraverso le deleghe consiliari loro affidate. Ciò che oggi rafforziamo non è solo una squadra amministrativa, ma un metodo: condividere il carico delle decisioni, valorizzare ogni competenza e trasformare la collaborazione in risultato. È così che un’amministrazione cresce e diventa più forte nel dare risposte concrete alla città.”, conclude il primo cittadino Giuseppe Caccavale.