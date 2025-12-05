Napoli, studentessa trascinata da uno scooter durante un tentativo di rapina: ferita una 19enne

Paura nella notte a Napoli, dove una giovane di 19 anni, studentessa universitaria originaria della provincia di Potenza, è rimasta ferita dopo un violento tentativo di rapina avvenuto nel quartiere San Lorenzo.

Secondo una prima ricostruzione, la ragazza stava percorrendo via Firenze quando sarebbe stata avvicinata da un uomo in sella a uno scooter che avrebbe tentato di strapparle la borsa. Nel tentativo di resistere, la giovane è caduta a terra ed è stata trascinata per alcuni metri, riportando contusioni e abrasioni.

La vittima è riuscita poi a chiedere aiuto. I carabinieri della Compagnia Napoli Centro sono intervenuti al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini, dove la ragazza è stata medicata e dimessa con una prognosi di 30 giorni.

L’aggressore è riuscito a fuggire e sono ora in corso le indagini per individuare il responsabile. I militari stanno acquisendo testimonianze e possibili immagini di videosorveglianza presenti nella zona.

Un episodio che riaccende l’attenzione sulla sicurezza nelle strade del centro storico, già teatro di altri episodi simili nelle ultime settimane.