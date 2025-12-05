Soccavo, attimi di paura: anziano minaccia di lanciarsi dal balcone e poi si chiude in casa. Carabinieri sul posto

Momenti di forte tensione questa mattina a Soccavo, dove un uomo tra i 60 e i 70 anni ha minacciato più volte di gettarsi dal balcone della propria abitazione, situata al terzo piano di un palazzo della zona.

Secondo quanto riferito, l’anziano — in evidente stato di agitazione — si sarebbe affacciato ripetutamente gridando l’intenzione di compiere un gesto estremo. La scena ha richiamato numerosi passanti, che hanno tentato di tranquillizzarlo invitandolo a rientrare.

Nel frattempo, diverse pattuglie dei carabinieri sono giunte sul posto, allontanando le persone presenti e avviando un contatto diretto con l’uomo per dissuaderlo e riportarlo alla calma.

Dopo alcuni minuti concitati, l’anziano è rientrato in casa, ma si è barricato all’interno, rifiutandosi di aprire la porta ai militari.

I carabinieri stanno ancora tentando di convincerlo a collaborare, anche per verificare le sue condizioni di salute e scongiurare ulteriori rischi. La situazione resta monitorata.