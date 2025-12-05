Mastella chiude alle ipotesi regionali: «Resto sindaco di Benevento, nessun ruolo nella giunta Fico»

Clemente Mastella mette fine alle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni e conferma senza esitazioni la sua volontà di restare alla guida del Comune di Benevento. Le voci che lo volevano in procinto di assumere un incarico nella futura giunta regionale di Roberto Fico vengono infatti smentite direttamente dal primo cittadino.
Secondo Mastella, quanto emerso sulla possibilità di un suo ingresso nell’esecutivo regionale sarebbe stato il risultato di una «provocazione dialettica», interpretata oltre misura e amplificata ben oltre le sue intenzioni.
«Non ho alcun progetto diverso da quello di continuare a servire Benevento – chiarisce –. Rimarrò al mio posto fino all’ultimo istante del mandato affidatomi dagli elettori. La città è oggi il centro assoluto della mia attività politica».
Per sottolineare la fermezza della sua posizione, l’ex ministro richiama anche un celebre motto attribuito a Giulio Cesare: «Meglio essere primo in Gallia che secondo a Roma», lasciando intendere come il ruolo di sindaco abbia per lui un valore prioritario rispetto a qualunque altro incarico istituzionale.
Con questa dichiarazione Mastella chiude, almeno per ora, ogni scenario che lo vedrebbe protagonista nel nuovo corso della Regione Campania, ribadendo la sua scelta di rimanere saldamente alla guida del capoluogo sannita.