Cercola, trasportavano esplosivi in auto con due bambini: coppia fermata dai Carabinieri

Viaggiavano in auto con due bambini di 2 e 10 anni e con un ingente quantitativo di materiale esplodente. È quanto scoperto nella notte dai Carabinieri della Tenenza di Cercola durante un posto di controllo sul territorio comunale.

A bordo del veicolo, fermato per accertamenti di routine, i militari hanno rinvenuto una confezione contenente 29 ordigni artigianali, tra cui Cobra e cosiddette Cipolle, per un peso complessivo superiore ai due chili e mezzo di polvere pirica, materiale vietato e altamente pericoloso.

Alla guida dell’auto una coppia già nota alle forze dell’ordine. Alla luce degli elementi raccolti, i due sono stati arrestati. La donna è stata sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, mentre per l’uomo si sono aperte le porte del carcere.

Il materiale sequestrato è stato messo in sicurezza e saranno ora approfonditi gli accertamenti per chiarire la provenienza degli ordigni e il loro possibile utilizzo. Resta alta l’attenzione delle forze dell’ordine sul territorio, soprattutto in prossimità delle festività, per prevenire situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica.