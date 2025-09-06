Parete, lite tra vicini degenera: donna arrestata per aggressione con coltello

Una disputa condominiale è sfociata in violenza giovedì sera a Parete, quando una donna di 47 anni è stata arrestata con l’accusa di aver aggredito un vicino con un coltello da cucina, hanno riferito i carabinieri.

L’episodio si è verificato all’interno di un condominio dopo una discussione tra la donna, una vicina di casa e il figlio trentenne di quest’ultima, già noto alle forze dell’ordine. Secondo la ricostruzione, la tensione sarebbe rapidamente salita di livello: la donna avrebbe minacciato di morte la vicina e poi, armata di coltello, colpito il trentenne alla mano destra, provocandogli due ferite superficiali.

La vittima non ha avuto bisogno di cure mediche e le lesioni sono state giudicate lievi. L’arma è stata sequestrata sul posto.

La 47enne è stata posta agli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, ma non presso la sua abitazione. Deve rispondere delle accuse di atti persecutori e lesioni personali.

I carabinieri hanno dichiarato che le indagini proseguono per chiarire l’esatta dinamica della lite e verificare eventuali precedenti episodi di conflitto tra i condomini coinvolti.