NAPOLI. San Giovanni: sorpreso con la droga. Arrestato.

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in corso Protopisani per una segnalazione di un’auto con a bordo una persona intenta spacciare della droga.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno visto l’auto segnalata ed il conducente, alla loro vista, è sceso dal veicolo nel tentativo di eludere il controllo ma è stato bloccato; inoltre, hanno rinvenuto nella vettura 45 stecche di hashish del peso di circa 100 grammi ed un telefono cellulare.

A.G., 27enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e gli sono state contestate 3 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, mancanza della copertura assicurativa e mancata revisione periodica.