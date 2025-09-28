Napoli, nuova “stesa” ai Quartieri Spagnoli: colpi in vico Lungo San Matteo

NAPOLI – Ancora spari nella notte ai Quartieri Spagnoli. I residenti hanno segnalato colpi d’arma da fuoco provenienti da vico Lungo San Matteo, a ridosso di via Toledo. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, con gli agenti del commissariato Montecalvario.

Sul selciato è stato recuperato e sequestrato un bossolo calibro 9. Non risultano feriti né danni a cose, ma l’episodio conferma il clima di tensione che si respira nei vicoli della zona.

Secondo quanto trapela da fonti investigative e dalla stampa locale, potrebbe trattarsi di una nuova “stesa”, la tipica azione dimostrativa messa in atto da gruppi rivali per intimorire gli avversari e marcare la propria presenza sul territorio.

Le indagini sono in corso per risalire agli autori. La polizia sta acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo testimonianze utili a chiarire dinamica e responsabili.

L’episodio si inserisce in una sequenza di azioni analoghe che da settimane agitano il quartiere. Secondo gli inquirenti, a muoversi sarebbero soprattutto giovani leve della criminalità organizzata, impegnate in una competizione violenta per il controllo del territorio.