Giovane di 27 anni trovato morto nella piscina di un hotel a Capaccio Paestum

CAPACCIO PAESTUM — Una tragedia improvvisa ha scosso nella giornata di oggi la comunità di Capaccio Paestum, nel Salernitano. Un uomo di 27 anni, dipendente di un albergo nella zona Laura, è stato ritrovato privo di vita all’interno della piscina della struttura.

Secondo le prime ricostruzioni, la scoperta è avvenuta nelle prime ore della giornata, quando alcuni dipendenti hanno notato il corpo del giovane, privo di vestiti, galleggiare in acqua. L’allarme è scattato immediatamente, ma i soccorsi giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul luogo sono intervenuti i carabinieri di Capaccio Scalo, coordinati dalla Compagnia di Agropoli, che hanno avviato le indagini. Al momento non vengono escluse ipotesi: dall’incidente a eventuali altre circostanze che potranno emergere dall’attività investigativa.

Il magistrato di turno della Procura di Salerno ha disposto un esame esterno sulla salma per raccogliere elementi utili a chiarire le cause della morte. Solo successivamente sarà valutata l’eventuale necessità di un’autopsia.

Il giovane, originario dell’Ucraina e adottato da una famiglia italiana, era conosciuto nell’ambiente locale per la sua attività lavorativa. La notizia ha suscitato profonda commozione tra colleghi e conoscenti, in attesa di risposte sulle dinamiche di un decesso ancora avvolto dal mistero.