De Luca attacca Trump e Netanyahu: “Il mondo vive un’ora buia, serve un’alleanza della decenza”

Toni durissimi quelli utilizzati da Vincenzo De Luca nel corso della sua consueta diretta video sui social, diffusa in occasione delle festività pasquali. L’ex presidente della Regione Campania ha rivolto critiche frontali a due dei principali leader internazionali, Donald Trump e Benjamin Netanyahu, parlando di una fase storica segnata da profonde tensioni globali.

Nel suo intervento, De Luca ha descritto lo scenario internazionale come fortemente destabilizzato, sottolineando come alcune leadership stiano contribuendo, a suo avviso, a incrinare gli equilibri mondiali. Parole particolarmente aspre sono state rivolte all’ex presidente degli Stati Uniti, accusato di alimentare un clima di irresponsabilità politica e istituzionale.

L’ex governatore ha quindi lanciato l’idea di una “alleanza della decenza”, invitando a reagire contro comportamenti che ha definito arroganti e lontani dai valori democratici. In questo contesto, ha richiamato anche le recenti manifestazioni negli Stati Uniti, evidenziando la partecipazione di milioni di cittadini come segnale di dissenso e di difesa dei principi democratici.

L’affondo più duro è arrivato sul fronte mediorientale, con accuse molto pesanti nei confronti del governo israeliano guidato da Netanyahu. De Luca ha parlato di una situazione umanitaria drammatica, denunciando le gravi conseguenze dei conflitti in corso, tra vittime civili, sfollati e condizioni di vita sempre più difficili per la popolazione, in particolare per i più fragili.

Nel suo intervento, l’ex presidente ha allargato lo sguardo anche ad altri scenari di crisi internazionale, citando conflitti e emergenze umanitarie in diverse aree del mondo, a testimonianza di un contesto globale segnato da instabilità e violenze diffuse.

Nonostante il quadro descritto, De Luca ha concluso con un richiamo alla speranza, sottolineando l’importanza delle forze morali e dei valori umani nel superare le fasi più difficili della storia.

Un intervento che riaccende il dibattito politico e internazionale, destinato a far discutere per i toni e i contenuti espressi.