Napoli, medaglia al valore alla memoria di Michele Gaglione: il ricordo e la dignità della famiglia avellana in Piazza del Plebiscito

Ci sono giorni in cui il passato torna a bussare alla porta del presente, non per riaprire vecchie ferite, ma per dar loro finalmente il nome che meritano: Onore e Valore. Oggi, in una Napoli baciata dal sole e avvolta dalla solennità di Piazza del Plebiscito, la nostra famiglia ha vissuto un momento di una potenza emotiva rara. Non è stata solo una cerimonia ufficiale per l’anniversario della Polizia Penitenziaria, ma un atto di giustizia per un uomo, Michele Gaglione, che ha dato la vita servendo lo Stato, e per una donna, Saveria Giuseppa Acierno, che quella vita ha continuato a onorarla ogni giorno con dignità e silenzio. Questo racconto è dedicato a loro, alla forza di chi resta e al dovere di uno Stato che non deve mai dimenticare i suoi figli migliori.

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​Ricorre oggi un anniversario che per molti è una celebrazione istituzionale, ma che per la nostra famiglia rappresenta il riaffiorare prepotente di una pagina di storia mai chiusa. Nella cornice di Piazza del Plebiscito, conosciuta in tutto il mondo per la sua maestosità, il Corpo della Polizia Penitenziaria ha reso omaggio ai suoi caduti. Tra questi, il nome di Michele Gaglione è risuonato con una forza nuova, quella della Medaglia al Valore consegnata alla memoria di un uomo strappato ai suoi cari da un tragico agguato, vittima di un errore spietato dopo aver compiuto, come sempre, il proprio dovere in divisa.

​Vedere mia cugina Saveria Acierno ( figlia di Zio Felice di Zia Giovanna ) vedova Gaglione, percorrere quel lunghissimo tappeto blu sotto lo sguardo delle massime autorità è stato un momento di una commozione indescrivibile. Saveria non era sola: seduti tra le prime file, a farle da scudo con il loro affetto durante tutta la cerimonia, c’erano i figli , mia cugina Marianna , mio figlio Carlo Acierno e gli altri membri della famiglia. Erano lì per lei, per testimoniare che quel dolore, seppur privato, è una ferita collettiva che non si è mai rimarginata.

​Il momento in cui Saveria si è alzata per ricevere l’onorificenza ha fermato il tempo. Ha affrontato con una dignità immensa lo “specchio dei suoi ricordi”, quei frammenti di vita che stamattina le hanno lacerato di nuovo l’anima, ma che hanno trovato un riconoscimento solenne nel gesto del Ministro della Giustizia Nordio. L’inchino, il baciamano e la consegna della medaglia d’oro sono stati segni di un rispetto profondo, un modo per dire che lo Stato, seppur in ritardo, riconosce il sacrificio di chi cade difendendo la legalità.

​Tuttavia, queste medaglie, pur facendo onore a chi resta, devono farci riflettere profondamente sul ruolo delle istituzioni. Lo Stato deve essere una garanzia assoluta per questi uomini e queste donne che decidono di indossare una divisa. Chi difende le leggi deve poter contare su una tutela reale, su una protezione che guardi alla vita dei servitori dello Stato e delle loro famiglie come al bene più prezioso. Non si può essere eroi solo dopo il sacrificio; lo Stato ha il dovere di proteggere la vita di chi lo serve ogni giorno tra mille difficoltà.

​Oggi, quella pagina di storia familiare è tornata alla luce con tutta la sua verità. I documenti dell’epoca parlano chiaro sulla rettitudine di Michele, vittima di un destino crudele e dell’odio criminale che non guarda in faccia a nessuno. Ma oltre le carte, resta l’immagine di una donna forte e di una famiglia unita. Un abbraccio immenso a te, Saveria, per la forza con cui hai attraversato quella piazza e quel tappeto blu. Un abbraccio al figlio Carmine , a mia cugina Marianna , a Carlo e a tutti i familiari presenti. Oggi, tra i colonnati di Napoli, Michele non era solo un ricordo: era un esempio di valore che brilla finalmente alla luce del sole.

Maicol Acierno