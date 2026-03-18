Le piccole cantanti dell’Accademia Musikarma conquistano il web: boom di visualizzazioni su TikTok

Grande successo sui social per le giovani allieve del corso di canto corale dell’Accademia Musikarma, protagoniste di un video pubblicato sulla pagina TikTok @musikarma_ets, diventato in breve tempo virale.

Il contenuto ha infatti già superato le 30.000 visualizzazioni, raccogliendo numerosi apprezzamenti e commenti da parte degli utenti, colpiti dalla spontaneità e dal talento delle piccole cantanti.

Le giovanissime interpreti hanno saputo trasmettere entusiasmo, passione e naturalezza, dimostrando come la musica possa essere uno straordinario strumento di crescita, anche in tenera età. Il lavoro di gruppo e l’impegno nel percorso formativo hanno dato vita a un’esibizione capace di emozionare il pubblico del web.

L’Accademia Musikarma si conferma così una realtà importante per la formazione artistica dei più piccoli, grazie a corsi che uniscono tecnica, divertimento e spirito di condivisione.

Un traguardo che riempie di soddisfazione insegnanti e famiglie e che rappresenta solo l’inizio di un percorso ricco di nuove opportunità e successi.