Avellino lancia il nuovo sito istituzionale: servizi digitali più accessibili, cittadini al centro

Avellino compie un passo decisivo verso la modernizzazione della pubblica amministrazione. È online il nuovo portale istituzionale del Comune, completamente riprogettato per offrire un’esperienza digitale semplice, chiara, accessibile e sicura, mettendo al centro le esigenze dei cittadini.

Realizzato grazie ai fondi del PNRR, il sito rappresenta un investimento concreto nella transizione digitale e nella semplificazione dei rapporti tra cittadini e amministrazione.

Il nuovo portale si presenta con una grafica moderna, una struttura intuitiva, una navigazione ottimizzata per tutti i dispositivi e contenuti più facilmente accessibili. Ampio spazio è stato riservato ai servizi digitali, ora raggiungibili in pochi clic e utilizzabili anche con l’identità digitale SPID e CIE. Particolare attenzione è stata dedicata all’accessibilità per i cittadini con disabilità visive, motorie o cognitive, in linea con le più recenti normative in materia.

Il sito non è soltanto uno strumento tecnologico, ma una vera piattaforma di cittadinanza attiva. Permetterà ai cittadini di accedere con maggiore facilità alle informazioni, interagire con gli uffici e seguire con trasparenza l’attività dell’Ente.

«Il nostro obiettivo è chiaro: offrire strumenti digitali che semplifichino la vita delle persone e rendano più trasparente ed efficiente l’azione amministrativa» – ha dichiarato la sindaca Laura Nargi in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. «Una pubblica amministrazione digitale non può perdere di vista l’aspetto umano. Vogliamo un Comune più vicino, più efficiente e capace di rispondere davvero ai bisogni della nostra comunità. Questo sito è un primo, importante passo in quella direzione.»

Il lancio del nuovo sito si inserisce in un più ampio percorso di innovazione tecnologica e amministrativa che guarda con concretezza al futuro, per costruire un’Avellino sempre più digitale, inclusiva e vicina ai cittadini.