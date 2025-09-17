Napoli, insegnante muore in classe dopo un malore improvviso

NAPOLI — Una mattinata di scuola si è trasformata in tragedia all’istituto comprensivo “55 Piscicelli – Maiuri”, dove un docente sessantenne è crollato in aula davanti ai suoi studenti ed è deceduto nonostante i tentativi disperati di soccorso.

L’episodio è avvenuto poco dopo l’inizio delle lezioni. Secondo i primi racconti, l’uomo si è accasciato all’improvviso. Il personale scolastico è intervenuto subito con le manovre di primo soccorso e l’utilizzo del defibrillatore in dotazione. In pochi minuti sono arrivati anche i sanitari del 118, che hanno proseguito le operazioni di rianimazione senza però riuscire a salvarlo.

La scena ha lasciato studenti e colleghi sotto choc. «È successo tutto in un attimo», ha raccontato un dipendente della scuola, descrivendo la speranza durata pochi istanti e poi svanita di fronte alla gravità della situazione.

Sul posto sono giunti i carabinieri per i rilievi e per ricostruire l’accaduto. L’ipotesi più probabile resta quella di un arresto cardiaco improvviso, anche se solo gli accertamenti delle autorità chiariranno le cause esatte del decesso.

L’intera comunità scolastica è ora scossa da un lutto improvviso che ha interrotto bruscamente una giornata iniziata come tante altre.