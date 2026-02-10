Tragedia a Solofra: rinvenuto senza vita un giovane di 32 anni

Mattinata drammatica a Solofra, dove un giovane di 32 anni è stato trovato privo di vita in località Castelluccia, nella zona periferica adiacente al santuario.

A fare la tragica scoperta è stato un passante, che ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il giovane non c’era ormai più nulla da fare: i soccorritori hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per chiarire le circostanze dell’accaduto. Al momento non si esclude alcuna pista, anche se l’ipotesi più accreditata sarebbe quella del gesto volontario. I carabinieri stanno svolgendo tutti gli approfondimenti necessari per ricostruire quanto avvenuto.

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Solofra, Nicola Moretti, che ha rivolto un messaggio di cordoglio e rispetto alla comunità:

«È un momento di grande dolore. Chiedo silenzio e preghiere per il nostro giovane concittadino e per la sua famiglia».

L’intera città si è stretta attorno ai familiari del giovane, colpita da una tragedia che ha profondamente scosso la comunità solofrana.