Napoli, controlli a Soccavo: scoperti due panifici con energia rubata e prodotti irregolari

Operazione di controllo nel quartiere Soccavo a Napoli, dove i Carabinieri della Stazione Rione Traiano, insieme ai tecnici dell’Asl Napoli 1, hanno passato al setaccio alcuni panifici della zona. L’intervento ha portato alla scoperta di furti di energia elettrica e irregolarità nella produzione alimentare.

Durante le verifiche, i militari hanno accertato che entrambi i forni ispezionati utilizzavano allacci abusivi alla rete elettrica. Il danno complessivo stimato supera i 170mila euro, con contatori manomessi per sottrarre energia senza rendicontazione.

Parallelamente, il personale dell’Asl ha riscontrato violazioni igienico-sanitarie e mancanza di tracciabilità degli alimenti. Sono state sequestrate circa 3,5 tonnellate di prodotti, tra cui 2,7 tonnellate di pane privo di documentazione che ne attestasse provenienza e sicurezza e 7 quintali di salumi conservati in ambienti non conformi.

Alla luce delle irregolarità rilevate, i titolari delle attività sono stati denunciati per furto di energia elettrica e violazioni delle norme sull’igiene e sicurezza alimentare.

Le autorità proseguiranno nei prossimi giorni con ulteriori controlli nel settore della panificazione e della distribuzione alimentare sul territorio.