NAPOLI. Borgo Sant’Antonio: sopresi a spacciare. Denunciati.

Nei giorni scorsi i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti hanno notato in via Sant’Antonio Abate un viavai di persone che, dopo essersi avvicinate a due giovani, hanno ricevuto qualcosa in cambio di denaro.

Gli operatori sono intervenuti riuscendo a bloccare due acquirenti trovandoli in possesso di due dosi di cocaina del peso di 0,5 grammi ciascuna. In quei frangenti, gli spacciatori si sono dati alla fuga ma, poco dopo, sono stati raggiunti ed identificati per due fratelli napoletani di 25 e 27 anni che sono stati denunciati per spaccio di sostanza stupefacente mentre gli acquirenti sono stati sanzionati per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

