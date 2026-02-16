Avellino, tragedia a Bellizzi: 41enne muore dopo essere precipitata dal quarto piano

AVELLINO – Dramma nel tardo pomeriggio nel quartiere Bellizzi, dove una donna di 41 anni ha perso la vita dopo essere precipitata dal balcone della propria abitazione, situata al quarto piano di una palazzina della zona.

L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti e passanti che hanno assistito alla scena e hanno immediatamente contattato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, insieme agli agenti della Polizia Municipale e della Questura, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato purtroppo inutile: per la donna non c’è stato nulla da fare.

La salma è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti previsti dalla procedura, mentre le forze dell’ordine stanno raccogliendo gli elementi utili a chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto. Le prime informazioni fanno ritenere che possa trattarsi di un gesto volontario, anche se saranno gli ulteriori riscontri investigativi a confermare l’esatta natura dell’episodio.