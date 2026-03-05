Lotto e Superenalotto, le estrazioni del 5 marzo 2026: tutti i numeri vincenti e i ritardatari

Nuova estrazione per gli appassionati del Lotto e del Superenalotto. Nella serata di giovedì 5 marzo 2026 sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, quelli del 10eLotto e la combinazione del Superenalotto, con un jackpot che continua a crescere.

I numeri vincenti del Lotto del 5 marzo 2026

Ecco le cinquine estratte su tutte le ruote:

• Bari: 2 – 47 – 84 – 1 – 21

• Cagliari: 21 – 15 – 89 – 19 – 68

• Firenze: 45 – 4 – 40 – 30 – 84

• Genova: 1 – 5 – 38 – 83 – 56

• Milano: 65 – 21 – 83 – 79 – 18

• Napoli: 33 – 7 – 39 – 56 – 65

• Palermo: 23 – 51 – 85 – 58 – 29

• Roma: 47 – 49 – 67 – 29 – 89

• Torino: 81 – 43 – 85 – 82 – 53

• Venezia: 29 – 85 – 1 – 66 – 72

• Nazionale: 75 – 9 – 26 – 29 – 34

La combinazione del 10eLotto

Questi i 20 numeri vincenti dell’estrazione collegata al Lotto:

1 – 2 – 4 – 5 – 7 – 15 – 21 – 23 – 29 – 33 – 43 – 45 – 47 – 49 – 51 – 65 – 81 – 84 – 85 – 89

• Numero Oro: 2

• Doppio Oro: 2 – 47

Numeri Extra:

18 – 19 – 30 – 38 – 39 – 40 – 53 – 56 – 58 – 66 – 67 – 68 – 79 – 82 – 83

Superenalotto: la combinazione del 5 marzo

Estratti anche i numeri del concorso del Superenalotto.

• Combinazione vincente: 62 – 78 – 63 – 39 – 7 – 23

• Numero Jolly: 22

• Numero Superstar: 35

Il jackpot per l’estrazione del 5 marzo 2026 ha raggiunto 129.600.000 euro, mentre per il concorso successivo del 6 marzo sale a 130.300.000 euro.

Le quote del concorso

Per quanto riguarda le vincite registrate nel concorso:

• Punti 6: 0 vincite

• Punti 5+1: 0 vincite

• Punti 5: 6 vincite da 30.632,55 euro

• Punti 4: 470 vincite da 398,01 euro

• Punti 3: 19.979 vincite da 28,20 euro

• Punti 2: 333.874 vincite da 5,24 euro

I numeri ritardatari del Lotto

In vista della prossima estrazione del 6 marzo 2026, restano sotto osservazione alcuni numeri che non escono da molte estrazioni.

Ritardatari assoluti:

• Cagliari 55 (manca da 123 estrazioni)

• Genova 34 (manca da 110 estrazioni)

• Genova 69 (manca da 104 estrazioni)

• Firenze 16 (manca da 103 estrazioni)

• Roma 81 (manca da 89 estrazioni)

• Bari 41 (manca da 82 estrazioni)

• Roma 25 (manca da 81 estrazioni)

• Nazionale 31 (manca da 80 estrazioni)

• Bari 23 (manca da 78 estrazioni)

• Nazionale 22 (manca da 74 estrazioni)

I tre numeri più ritardatari per ruota:

• Bari: 41 (da 83) – 23 (da 79) – 11 (da 66)

• Cagliari: 55 (da 124) – 50 (da 72) – 41 (da 60)

• Firenze: 16 (da 104) – 47 (da 73) – 54 (da 65)

• Genova: 34 (da 111) – 69 (da 105) – 70 (da 61)

• Milano: 45 (da 73) – 85 (da 59) – 86 (da 57)

• Napoli: 40 (da 68) – 35 (da 65) – 28 (da 63)

• Palermo: 46 (da 65) – 45 (da 62) – 27 (da 51)

• Roma: 81 (da 90) – 25 (da 82) – 80 (da 66)

• Torino: 40 (da 74) – 58 (da 59) – 31 e 7 (da 57)

• Venezia: 48 (da 64) – 69 (da 61) – 85 (da 60)

• Nazionale: 31 (da 81) – 22 (da 75) – 42 (da 69)

I ritardatari del Superenalotto

Infine, questi sono i numeri che mancano da più estrazioni nel Superenalotto:

• 70 (da 53)

• 59 (da 52)

• 51 (da 49)

• 77 (da 44)

• 50 (da 42)

Il prossimo appuntamento con la fortuna è fissato con la nuova estrazione del Lotto e del Superenalotto del 6 marzo 2026.