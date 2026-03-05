Lotto e Superenalotto, le estrazioni del 5 marzo 2026: tutti i numeri vincenti e i ritardatari

Nuova estrazione per gli appassionati del Lotto e del Superenalotto. Nella serata di giovedì 5 marzo 2026 sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, quelli del 10eLotto e la combinazione del Superenalotto, con un jackpot che continua a crescere.
I numeri vincenti del Lotto del 5 marzo 2026
Ecco le cinquine estratte su tutte le ruote:
• Bari: 2 – 47 – 84 – 1 – 21
• Cagliari: 21 – 15 – 89 – 19 – 68
• Firenze: 45 – 4 – 40 – 30 – 84
• Genova: 1 – 5 – 38 – 83 – 56
• Milano: 65 – 21 – 83 – 79 – 18
• Napoli: 33 – 7 – 39 – 56 – 65
• Palermo: 23 – 51 – 85 – 58 – 29
• Roma: 47 – 49 – 67 – 29 – 89
• Torino: 81 – 43 – 85 – 82 – 53
• Venezia: 29 – 85 – 1 – 66 – 72
• Nazionale: 75 – 9 – 26 – 29 – 34
La combinazione del 10eLotto
Questi i 20 numeri vincenti dell’estrazione collegata al Lotto:
1 – 2 – 4 – 5 – 7 – 15 – 21 – 23 – 29 – 33 – 43 – 45 – 47 – 49 – 51 – 65 – 81 – 84 – 85 – 89
• Numero Oro: 2
• Doppio Oro: 2 – 47
Numeri Extra:
18 – 19 – 30 – 38 – 39 – 40 – 53 – 56 – 58 – 66 – 67 – 68 – 79 – 82 – 83
Superenalotto: la combinazione del 5 marzo
Estratti anche i numeri del concorso del Superenalotto.
• Combinazione vincente: 62 – 78 – 63 – 39 – 7 – 23
• Numero Jolly: 22
• Numero Superstar: 35
Il jackpot per l’estrazione del 5 marzo 2026 ha raggiunto 129.600.000 euro, mentre per il concorso successivo del 6 marzo sale a 130.300.000 euro.
Le quote del concorso
Per quanto riguarda le vincite registrate nel concorso:
• Punti 6: 0 vincite
• Punti 5+1: 0 vincite
• Punti 5: 6 vincite da 30.632,55 euro
• Punti 4: 470 vincite da 398,01 euro
• Punti 3: 19.979 vincite da 28,20 euro
• Punti 2: 333.874 vincite da 5,24 euro
I numeri ritardatari del Lotto
In vista della prossima estrazione del 6 marzo 2026, restano sotto osservazione alcuni numeri che non escono da molte estrazioni.
Ritardatari assoluti:
• Cagliari 55 (manca da 123 estrazioni)
• Genova 34 (manca da 110 estrazioni)
• Genova 69 (manca da 104 estrazioni)
• Firenze 16 (manca da 103 estrazioni)
• Roma 81 (manca da 89 estrazioni)
• Bari 41 (manca da 82 estrazioni)
• Roma 25 (manca da 81 estrazioni)
• Nazionale 31 (manca da 80 estrazioni)
• Bari 23 (manca da 78 estrazioni)
• Nazionale 22 (manca da 74 estrazioni)
I tre numeri più ritardatari per ruota:
• Bari: 41 (da 83) – 23 (da 79) – 11 (da 66)
• Cagliari: 55 (da 124) – 50 (da 72) – 41 (da 60)
• Firenze: 16 (da 104) – 47 (da 73) – 54 (da 65)
• Genova: 34 (da 111) – 69 (da 105) – 70 (da 61)
• Milano: 45 (da 73) – 85 (da 59) – 86 (da 57)
• Napoli: 40 (da 68) – 35 (da 65) – 28 (da 63)
• Palermo: 46 (da 65) – 45 (da 62) – 27 (da 51)
• Roma: 81 (da 90) – 25 (da 82) – 80 (da 66)
• Torino: 40 (da 74) – 58 (da 59) – 31 e 7 (da 57)
• Venezia: 48 (da 64) – 69 (da 61) – 85 (da 60)
• Nazionale: 31 (da 81) – 22 (da 75) – 42 (da 69)
I ritardatari del Superenalotto
Infine, questi sono i numeri che mancano da più estrazioni nel Superenalotto:
• 70 (da 53)
• 59 (da 52)
• 51 (da 49)
• 77 (da 44)
• 50 (da 42)
Il prossimo appuntamento con la fortuna è fissato con la nuova estrazione del Lotto e del Superenalotto del 6 marzo 2026.