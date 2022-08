Mugnano – Successo per il Festival della Cultura

Si è svolta sabato sera, dopo la messa delle 19, la premiazione del Festival della Cultura. La manifestazione organizzata per la prima volta ha avuto come tema “Il Creato e la salvaguardia dell’ambiente”. Numerosi i partecipanti che hanno fatto pervenire i loro elaborati divisi in quattro categorie: narrativa, poesia, arte e musica. Per ogni categoria ci sono stati 3 premiati, sono stati rilasciati anche degli attestati di partecipazione. La giuria composta da dirigenti scolastici, giornalisti, avvocati e professori è stata molto scrupolosa nel valutare i tanti elaborati presentati. L’ idea del Rettore don Giuseppe Autorino ha dunque riscosso un ottimo risultato e a settembre si inizierà a lavorare per la prossima edizione. Ecco le foto più belle