“Mugnano sedotto e abbandonato. Siamo ancora in attesa della Terra Promessa”

(Riceviamo e Pubblichiamo) Si sono presentati al paese come Messia ed invece sono risultati per dirla alla buona come interpreti del Romanzo “IL GATTOPARDO” in cui notabili borbonici volevano riciclarsi come sabaudi, “VOLENDO CAMBIARE TUTTO SENZA CAMBIARE NIENTE.”

Purtroppo, mio malgrado noto con profonda amarezza che a Mugnano esistono quartieri di serie A e quartieri di serie B.

Via Garibaldi ha avuto forse la sfortuna di non avere nessun componente di “TERRA NOSTRA” come residente, ed è per questo che è stato lasciato senza corrente elettrica, con generatori rumorosi che non danno un attimo di pace.

A tutto questo si è aggiunta la perpetua mancanza d’ acqua che regolarmente và via di sera senza ormai alcun preavviso e torna quando si è fortunati alle ore 9.00 del giorno seguente.

Nessuno dice che questi siano problemi risolvibili con la bacchetta magica, ma è pur vero il fatto che molti credevano essere mago MERLINO.

La situazione ormai è diventata insostenibile, le caditoie vengono pulite a singhiozzo, solo sù impulso del “terra Nostrano di turno”

Io come Consigliere di minoranza, ma più come cittadina mi sento in dovere di esporre tali lamentele, non posso girarmi e far finta di niente.

Per non parlare poi di persone che conducono mezzi del comune come fossero propri, senza averne la benchè minima autorizzazione.

Per i Cittadini che hanno ricevuto danni dalla mancanza prolungata della corrente elettrica come si è attivata l’ Amministrazione? non perché potevano tanto ma almeno potevano mostrare a questi ultimi e alle attività del territorio la loro vicinanza.

Oggi più che mai nessuno và lasciato solo visti gli aumenti di ogni cosa, ed arrivare a fine mese è diventata sempre più un impresa.

Per non parlare di “Piazzetta San Giacomo” lasciata alle barbarie dei vandali, depredata e insudiciata ogni giorno.

Ed ancora via Nazionale di notte diventa un autodromo dove auto e moto danno il meglio di se. Se questo era il meglio ridateci il peggio. Sperando in tempi migliori

Mariagrazia Napolitano