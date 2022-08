Mugnano – Ricordo della traslazione del Sacro Corpo di Santa Filomena

“All’ arrivo delle Sacre reliquie, al Cardinale di Mugnano, un avvenimento straordinario sconvolse l’entusiasmo della folla: un vento impetuoso si scatenò all’ improvviso per placarsi di colpo quando il pio sacerdote don Francesco De Lucia esortò la folla a non avere paura perché si trattava del vano tentativo delle forze del male, che tentavano, inutilmente, di ostacolare l’arrivo della Santa. Con la meraviglia di tutti, le candele ardenti davanti all’urna della Martire non furono spente dal forte vento”. Fu così che si svolse l’arrivo a Mugnano del Cardinale delle Sacre Spoglie di Santa Filomena, era il 10 agosto 1805. Il Corpo della Santina era stato rinvenuto nelle Catacombe di Priscilla il 25 maggio 1802. La tenacia di don Francesco De Lucia e la mediazione di Monsignor Bartolomeo De Cesare convinsero Papa Pio VII a concedere il Corpo della Santa bambina, alla comunità mugnanese.

In memoria di quello storico avvenimento, oggi sarà celebrata la Santa Messa alle 10 e alle 19. Al termine della celebrazione serale sarà presentato il libro sulla storia dei Battenti mugnanesi. (L. Carullo)