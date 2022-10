Nel pomeriggio di domenica si è tenuta la processione di San Michele Arcangelo. La Statua del Santo è stata portata, a spalla, dai cullatori per le strade del paese. Molti i fedeli che hanno partecipato al corteo religioso, in silenzio e pregando guidati dal parroco don Giuseppe Autorino. In serata nella piazzetta San Michele è stata celebrata la Santa Messa. (L. Carullo) Foto