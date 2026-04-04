Mugnano (NA), colpi di pistola in strada: un uomo ferito, indagini in corso

Momenti di tensione nel primo pomeriggio a Mugnano, dove sono stati esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco lungo corso Italia.

Secondo una prima ricostruzione, un uomo è rimasto ferito durante l’episodio. Si tratterebbe di un soggetto già noto alle forze dell’ordine, residente nel vicino comune di Melito. L’uomo è stato raggiunto da un proiettile alla gamba.

Immediato l’intervento dei carabinieri, giunti sul posto insieme ai sanitari. Il ferito è stato soccorso e trasferito all’ospedale di Giugliano per le cure del caso. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Le indagini sono state avviate senza sosta dai militari della compagnia di Marano, con il supporto dei colleghi di Castello di Cisterna, per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare eventuali responsabili.

Al momento, non sarebbero stati trovati bossoli sul luogo della sparatoria, elemento che complica il lavoro degli investigatori, impegnati anche a comprendere il contesto in cui è maturato l’episodio e le possibili motivazioni.

L’area è stata sottoposta ai rilievi tecnici, mentre proseguono gli accertamenti per fare piena luce su quanto accaduto.