Mugnano del Cardinale, il messaggio di Pasqua del sindaco Napolitano: «Ripartiamo insieme, con fiducia e orgoglio»

In occasione della Pasqua, il sindaco di Mugnano del Cardinale, dott. Alessandro Napolitano, ha affidato un messaggio alla cittadinanza, con parole dirette e cariche di significato.

Una Pasqua che arriva in un tempo non semplice, segnato da tensioni internazionali, difficoltà economiche e cambiamenti che incidono sulla vita quotidiana. Proprio per questo, il primo cittadino richiama con forza il valore della solidarietà e della fiducia reciproca.

«La Pasqua è il simbolo più autentico della rinascita – afferma – ed è nei momenti più difficili che siamo chiamati a dimostrare chi siamo davvero. Mugnano del Cardinale è una realtà forte, fatta di persone che non si arrendono, che sanno unirsi e guardare avanti con coraggio».

Un pensiero è rivolto alle famiglie, ai giovani, agli anziani e a chi vive situazioni delicate: «A loro deve arrivare il segno concreto di una presenza costante. Nessuno deve sentirsi solo, perché è proprio nelle difficoltà che si misura il valore di un paese».

Nel messaggio emerge anche una visione chiara del futuro: «Non possiamo limitarci ad aspettare tempi migliori. Dobbiamo costruirli insieme, con responsabilità, impegno e senso di appartenenza. Mugnano ha tutte le energie per farlo».

Parole che richiamano speranza, ma anche responsabilità collettiva e orgoglio.

«La Pasqua ci ricorda che ogni prova può diventare occasione di rinascita. Sta a noi trasformarla in un nuovo inizio».

Un augurio finale semplice, ma sentito:

«Buona Pasqua a tutte le famiglie di Mugnano del Cardinale. Che sia un tempo di serenità, di fiducia e di rinnovata speranza. Non dobbiamo avere paura».

Il dott. Alessandro Napolitano

Sindaco di Mugnano del Cardinale