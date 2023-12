Mugnano: “Mo ven Natal” con il Forum Giovanile

Il Forum Giovanile è da sempre molto attivo e propone iniziative interessanti rivolte ai bambini e ai giovani. Dopo il successo di “Autumn Fest”, un’altra manifestazione sta per arrivare “Mo ven Natal” che si terrà il 17 dicembre.

In piazza Padre Pio, in un’atmosfera magica e natalizia, arriverà Babbo Natale per incontrare tutti i bambini, donare loro un pandorino e farsi fotografare con tutti. L’ evento si svolgerà dalle 10 alle 13, tutti i partecipanti potranno godere di animazione, spettacoli e musica. (L.C.)