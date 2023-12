Dorotea Virtuoso espone ad Avellino. L’artista espone in piazza Libertà

L’artista Dorotea Virtuoso espone in piazza Libertà ad Avellino i suoi lavori dal 2 all’8 dicembre in occasione della festività del Natale.

Napoletana verace ma irpina d’adozione, Dorotea Virtuoso è un’artista generosa, che non perde mai l’occasione – attraverso i suoi colori e i suoi tratti – di essere promulgatrice di messaggi di rinascita e di speranza, veicolando attraverso le sue opere la cultura dei sentimenti.

Impegnata nel contrasto alla violenza delle donne Dorotea Virtuoso, di recente ha tenuto una sua mostra presso il cinema teatro Eliseo.

Impegnata nel volontariato, sostiene la clown terapia in ambiente ospedaliero e devolve gran parte del ricavato delle vendite dei suoi quadri a “Missione Sorriso Onlus”.

Diverse le sue mostre personali in luoghi prestigiosi come il Teatro “Carlo Gesualdo” di Avellino, la Galleria “Theatron”, il PAN di Napoli, l’Istituto Tecnico Agrario “F. De Sanctis” di Avellino.

Con “I volti di Dorotea” l’artista vuole creare un nuovo dialogo tra opera e osservatore, cercando di far leva sulla poetica dello sguardo che incanta e scruta l’animo femminile che si dispiega nei tratti e nei colori, affinché l’interazione artistica possa creare suggestioni e accrescere la forza comunicativa.

Un ringraziamento da parte di Dorotea Virtuoso va al sindaco Gianluca Festa e al vicesindaco Laura Nargi per aver riportato le casette in piazza in occasione delle festività.