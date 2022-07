Mugnano – Festeggiamenti Maria SS del Carmelo – Successo per la Cover dei Pooh

Ieri sera in piazza Cardinale si è tenuto un grande spettacolo musicale in onore di Maria Santissima del Carmine. Ad esibirsi sono stati gli artisti della Cover ufficiale dei Pooh Fantastik Fly che hanno saputo intrattenere il caloroso e partecipativo pubblico. Lo spettacolo è stato offerto dalla Pro Loco. I complimenti per aver organizzato la quattro giorni di festa va al Gruppo Festa Maria Santissima del Carmine. Un ringraziamento anche alla proloco Rimettiamoci Insieme per aver offerto la serata del 16.

