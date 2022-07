Il Nola si è assicurato le prestazioni calcistiche del giovane calciatore Mario Chianese. Napoletano, classe 2001, cresciuto nelle giovanili del Napoli e della Paganese, si è fatto poi notare per le sue doti con le maglie di Virtus Volla, Virtus Campania e, in ultimo, con la casacca del Real Agro Aversa. Attaccante duttile, abile sia come esterno che come seconda e prima punta, ha già all’attivo 14 gol in Serie D.

“Chianese è stato fortemente voluto dalla società, così come Maio, che ritengo essere stato uno dei migliori centrocampisti della scorsa stagione – ha affermato il vicepresidente del Nola, Paolo Bencivenga – Chianese è giovane, ha grande qualità, ha tutte le caratteristiche che cerchiamo nei nostri calciatori. Riteniamo che assieme a Maggio possa creare un tandem d’attacco davvero forte e che possa far divertire molto i tifosi. Confidiamo molto in lui, ci crediamo tanto e riponiamo in lui aspettative sincere. Siamo convinti di aver fatto la scelta giusta e che ripagherà la nostra fiducia”.