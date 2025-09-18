Mugnano del Cardinale: Giro Mediterraneo in Rosa, stop alla sosta: strade chiuse venerdì pomeriggio

In occasione del passaggio del Giro Mediterraneo in Rosa, la competizione ciclistica tutta al femminile in programma venerdì 19 settembre 2025, è stato disposto il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambe le carreggiate di via Roma e via Vittorio Emanuele (S.S. 7bis).

Il provvedimento sarà in vigore dalle 13 alle 15.30, fascia oraria in cui è previsto il transito della carovana ciclistica e dei mezzi di supporto. Si invitano i residenti e gli automobilisti a liberare le strade per tempo ed evitare intralci alla circolazione.

La tappa inaugurale partirà da Foiano di Val Fortore e si concluderà a Visciano, dopo oltre 120 chilometri caratterizzati da salite impegnative e tratti tecnici che metteranno subito alla prova le atlete.

Il Giro Mediterraneo in Rosa, che attraversa alcune delle località più suggestive del Sud Italia, rappresenta una delle competizioni femminili più attese del calendario ciclistico internazionale.