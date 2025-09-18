Baiano ospita un incontro sulle nuove frontiere della medicina urologica

Sabato 4 ottobre 2025, alle ore 10:30, il Teatro Colosseo di Baiano (AV) sarà cornice di un importante appuntamento culturale e scientifico promosso dal Circolo Culturale Ricreativo “L’Incontro”.

L’iniziativa rientra nel ciclo “Percorsi della Conoscenza” e sarà dedicata al tema: “Le nuove tecnologie per il trattamento delle patologie urologiche: laparoscopia e robotica”.

A guidare il focus sarà il professor Ciro Imbimbo, ordinario dell’Università Federico II di Napoli, tra i massimi esperti del settore.

L’apertura dei lavori sarà affidata al sindaco di Baiano, dr. Enrico Montanaro, e all’on. Enzo Alaia, presidente della Commissione Sanità della Regione Campania.

A coordinare l’incontro ci sarà Carlo Melissa, che modererà gli interventi.

L’appuntamento rappresenta un’occasione di confronto e divulgazione su come le tecnologie più innovative stanno trasformando la medicina urologica, migliorando diagnosi e cure grazie a tecniche mininvasive e robotiche