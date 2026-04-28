Cimitile, visita speciale nella nuova Casa Comunale: i bambini de “La Pantera Rosa” alla scoperta delle istituzioni

CIMITILE – Una mattinata diversa dal solito, ricca di entusiasmo e curiosità, quella vissuta oggi nella nuova Casa Comunale, che ha accolto i bambini della scuola “La Pantera Rosa”.

I piccoli alunni, accompagnati dai loro insegnanti, hanno avuto l’opportunità di entrare nel cuore della vita amministrativa del paese, visitando gli uffici della nuova Casa Comunale e scoprendo da vicino il funzionamento del Comune. Tra domande spontanee, sorrisi e tanta voglia di capire, i bambini si sono trasformati per qualche ora in piccoli cittadini consapevoli.

Ad accoglierli è stata la sindaca, l’avvocato Filomena Balletta, che ha fatto gli onori di casa insieme agli impiegati comunali, guidando i bambini in questo percorso alla scoperta delle attività della nuova Casa Comunale e spiegando, con parole semplici, il ruolo dell’amministrazione e i servizi offerti alla comunità.

Un momento educativo e allo stesso tempo emozionante, che ha permesso ai più piccoli di avvicinarsi concretamente alla realtà civica, comprendendo l’importanza della partecipazione e del rispetto delle regole.

L’iniziativa si è conclusa con un clima di gran de entusiasmo e soddisfazione, lasciando nei bambini un ricordo positivo e significativo.